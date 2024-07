È arrivato al pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera Moscati in condizioni critiche e la sua situazione si è successivamente aggravata. Un uomo di 64 anni, residente a Contrada, sta lottando tra la vita e la morte dopo un grave incidente con il trattore nelle campagne del paese. Attualmente è ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i medici del nosocomio avellinese stanno facendo tutto il possibile per salvarlo.

L’incidente è avvenuto mentre il 64enne stava lavorando nel suo fondo agricolo, situato a pochi passi dalla sua abitazione. Il trattore che stava utilizzando si è ribaltato, schiacciandolo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine per chiarire cosa abbia causato il ribaltamento del mezzo agricolo.

Sono stati i familiari a chiamare immediatamente il 118. I soccorsi sono arrivati tempestivamente e hanno stabilizzato il ferito prima di trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso del Moscati. Dopo un intervento iniziale, l’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva e successivamente trasferito in Rianimazione. Le sue condizioni rimangono gravissime.

Un Tragico Incidente Stradale

L’incidente del 64enne è il secondo grave episodio che si registra a Contrada in pochi giorni. Lo scorso venerdì, un altro drammatico evento ha colpito la comunità. Vito Esposito, un 62enne di Solofra, ha perso la vita in un incidente stradale mortale mentre era a bordo del suo scooter insieme alla nipotina di 10 anni.

L’incidente è avvenuto in via Nazionale, sulla strada che collega Contrada a Forino. Una lamiera si è staccata in seguito all’impatto di una Fiat Punto contro una Kia e la cabina stradale dell’Enel, colpendo Esposito e tranciandogli una gamba. Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, il 62enne è deceduto poco dopo l’arrivo.

Indagini in Corso

L’autopsia di Vito Esposito è stata eseguita presso l’obitorio del Moscati, e la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. L’incarico è stato conferito al medico legale Alessandro Santurro, che dovrà chiarire le circostanze esatte dell’incidente.