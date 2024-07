Un episodio di grande tensione è stato risolto con successo ieri a Como, grazie all’intervento tempestivo e coordinato delle forze di polizia. Una giovane di 22 anni, in un momento di disperazione, aveva deciso di salire sul tetto del supermercato Esselunga di Camerlata con l’intento di gettarsi nel vuoto.

Il Drammatico Intervento

La situazione è segnalata da alcuni passanti, che hanno udito la ragazza urlare: «Mi butto giù, mi ammazzo, non ce la faccio più». Immediatamente allertati, tre agenti della polizia di Como sono accorsi sul posto, assumendo ruoli specifici per gestire l’emergenza.

Arrivati sul luogo, i poliziotti hanno messo in atto una strategia ben definita per salvare la giovane. Una poliziotta si è posizionata al piano inferiore del supermercato, cercando di attirare l’attenzione della ragazza e mantenere la comunicazione. Nel frattempo, gli altri due agenti sono saliti sul tetto per affrontare la situazione direttamente.

L’Atto di Coraggio

Una delle due poliziotte presenti sul tetto, una giovane agente di 23 anni attualmente in prova alla Questura di Como, ha dimostrato un grande coraggio e capacità di gestione della crisi. Con grande tatto e sensibilità, è riuscita a avvicinarsi alla ragazza. Tuttavia, dopo alcuni momenti di incertezza, la giovane ha cominciato a cadere nel vuoto, piegata all’indietro.

Con prontezza e determinazione, gli agenti sono intervenuti subito: hanno placcato la donna, che era ormai con tutto il corpo a penzoloni, e l’hanno sollevata con forza, portandola in sicurezza sulla balconata.

Il Post-Intervento

Una volta messa in salvo, l’agente di polizia ha continuato a prendersi cura della ragazza, abbracciandola e cercando di tranquillizzarla fino all’arrivo di un’unità medica del 118. La giovane è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per ricevere le cure necessarie.

Il Riconoscimento dell’Intervento

L’episodio sottolinea non solo la bravura e la preparazione degli agenti della polizia di Como, ma anche la grande umanità e professionalità dimostrata durante l’intervento. La prontezza e la competenza del personale di polizia hanno giocato un ruolo cruciale nel salvare la vita della giovane, offrendo una lezione di coraggio e dedizione al servizio della comunità.