Un incidente che poteva avere conseguenze gravi si è verificato a Casoria, dove diversi bambini sono rimasti lievemente feriti dopo che il castello gonfiabile su cui stavano giocando si è improvvisamente sgonfiato. L’episodio è avvenuto in piazza Pisa, all’interno di un istituto paritario che ospita un campo estivo per ragazzi.

Dettagli dell’Incidente

L’incidente si è verificato durante una giornata di attività estive quando uno dei gonfiabili presenti nel campo si è sgonfiato improvvisamente. I bambini che stavano giocando sul castello gonfiabile hanno riportato lievi escoriazioni.

Intervento Medico

I bambini feriti sono stati immediatamente portati all’ospedale pediatrico Santobono, dove sono stati visitati dai medici. Fortunatamente, tutti i bambini sono stati dimessi senza la necessità di giorni di prognosi, confermando che le ferite erano solo superficiali.

Sequestro e Indagini

Il castello gonfiabile è stato sequestrato dalle autorità per permettere gli accertamenti necessari. I carabinieri stanno conducendo indagini per capire le cause dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati resi noti i risultati preliminari delle indagini, ma l’obiettivo è stabilire se ci siano stati difetti nel gonfiabile o negligenze nella sua installazione o manutenzione.

Sicurezza nei Campi Estivi

Questo incidente evidenzia l’importanza della sicurezza nei luoghi di gioco per i bambini. Gli organizzatori dei campi estivi e i gestori delle attrezzature gonfiabili devono garantire che tutti i dispositivi siano in condizioni ottimali e che le misure di sicurezza siano rigorosamente rispettate per prevenire simili incidenti in futuro.