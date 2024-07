Una donna di 51 anni è stata arrestata dai Carabinieri della sezione radiomobile per atti persecutori nei confronti del suo ex compagno. L’arresto è avvenuto sabato sera, dopo che la donna è stata sorpresa all’esterno dell’abitazione dell’uomo.

La Storia di un Amore Finito e le Azioni Violente

La donna, non rassegnata alla fine della relazione amorosa, ha tentato un ennesimo approccio non consensuale per convincere l’ex compagno a riavvicinarsi. Tuttavia, di fronte al rifiuto dell’uomo, la reazione della donna è stata violenta. Avrebbe lanciato una bottiglia di birra vuota contro l’abitazione dell’ex, causando il frantumarsi del vetro di una finestra. Successivamente, avrebbe minacciato l’uomo di morte.

Il Coinvolgimento delle Forze dell’Ordine

I Carabinieri sono intervenuti dopo che l’uomo ha contattato il numero di emergenza 112, spiegando di aver già denunciato in passato comportamenti simili da parte dell’ex compagna. La donna, nelle settimane precedenti, aveva insultato e minacciato l’uomo ripetutamente, inviando anche numerosi messaggi indesiderati. In un’occasione, avrebbe perfino spruzzato del deodorante sul volto dell’uomo, esigendo di essere l’unica donna nella sua vita.

La Detenzione e il Prossimo Giudizio

La 51enne è stata arrestata e ora si trova in attesa del giudizio. Le accuse nei suoi confronti comprendono atti persecutori, minacce di morte e danneggiamento.