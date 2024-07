Con l’arrivo dell’estate, la necessità di sangue per le trasfusioni diventa una vera emergenza nell’ASL Napoli 3 Sud, così come in molte altre regioni d’Italia. Ogni anno, durante i mesi estivi, si registra un significativo calo delle donazioni, mettendo a rischio le riserve di sangue necessarie per far fronte alle esigenze ospedaliere. Quest’anno, in Campania, la raccolta di sangue è stata al di sotto del consumo già a maggio e giugno, creando un saldo negativo tra donazioni e trasfusioni.

Questo problema diffuso in tutta la regione campana ha reso ancora più difficile reperire il sangue necessario. L’ASL Napoli 3 Sud, che serve un milione di cittadini, ha un fabbisogno annuo di circa 12mila unità di sangue. Raggiungere questo obiettivo richiede il massimo supporto e la generosità della popolazione residente.

Donare il sangue è un gesto di grande altruismo che può salvare vite umane. Inoltre, rappresenta un’opportunità per chi dona di effettuare un controllo gratuito della propria salute, grazie alle analisi del sangue per le principali malattie infettive e metaboliche. I centri di raccolta dell’ASL Napoli 3 Sud sono aperti dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 11:00, offrendo un’ampia possibilità di partecipare a questa iniziativa vitale.

I principali centri di raccolta includono:

“San Leonardo” a Castellammare di Stabia: aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 11:00. Per informazioni, si può chiamare il numero 081.872.94.18.

“S. Maria della Pietà” a Nola: aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 11:00. Per informazioni, si può chiamare il numero 081.822.36.02.

“Maresca” a Torre del Greco: aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 11:00. Per informazioni, si può chiamare il numero 081.849.01.32.

Inoltre, è possibile donare sangue attraverso le associazioni di volontariato convenzionate con l’ASL:

AVIS Torre del Greco

Fincantieri Castellammare di Stabia

Fratres (sezioni di Agerola, Pimonte, Poggiomarino, Sant’Antonio Abate e Torre Annunziata)

Per donare tramite queste associazioni, è necessario contattarle direttamente per conoscere date e orari delle raccolte previste.

Chi può donare sangue? Chiunque sia in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 65 anni e con un peso corporeo non inferiore ai 50 kg.

Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Napoli 3 Sud, presso il Presidio Ospedaliero “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, è guidato dal dottor Eduardo Gattola e coordinato dall’infermiera facente funzione Lucia D’Aniello. Per maggiori informazioni, si può contattare l’accettazione donatori al numero 081.872.94.18 o la sala visite donatori al numero 081.872.94.19.