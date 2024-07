Cinque quintali di alimenti e preparazioni gastronomiche in pessime condizioni igienico-sanitarie sono sequestrati dagli agenti dell’Unità Operativa Stella della Polizia Locale di Napoli, in collaborazione con il personale del Distretto 29 dell’ASL. La scoperta è avvenuta durante un controllo in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande situata in via Mario Pagano, dopo numerosi esposti presentati dai cittadini della zona.

Durante l’ispezione, il titolare dell’attività ha ricevuto quattro contestazioni per violazioni amministrative, riguardanti il mancato rispetto della normativa sanitaria, l’impatto acustico e il regolamento di polizia e sicurezza urbana in materia di gestione dei rifiuti. Queste infrazioni rappresentano un serio rischio per la salute pubblica e per l’ambiente, sottolineando l’importanza di rigidi controlli igienico-sanitari nei luoghi di somministrazione di cibo e bevande.

Parallelamente, altri agenti della stessa unità operativa hanno eseguito controlli sulle infrazioni al codice della strada nelle zone circostanti. Durante questi controlli, sono elevati sedici verbali, inclusi uno per guida senza patente e uno per circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa. Inoltre, sei verbali sono emessi per sosta irregolare.

Questi interventi si inseriscono in un più ampio contesto di operazioni volte a garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini, sia per quanto riguarda la somministrazione di alimenti sia per la circolazione stradale. La Polizia Locale di Napoli, insieme all’ASL, continuerà a monitorare attentamente queste situazioni per prevenire ulteriori violazioni e proteggere la salute pubblica.