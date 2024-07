Un sequestro preventivo per un valore di 379.460 euro è eseguito dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata nei confronti di una ditta attiva nel commercio di auto e del suo rappresentante legale. Questa misura è ordinata dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, in seguito alle accuse di omessa dichiarazione fiscale. L’indagine condotta per gli anni fiscali dal 2018 al 2023 ha rivelato gravi irregolarità. La società ha omesso di presentare le dichiarazioni IVA per diversi anni, lasciando di conseguenza debiti significativi con l’Erario: nel 2018 per 59.688,44 euro, nel 2019 per 81.647,01 euro, e nel 2021 per 238.124,77 euro. Complessivamente, l’importo delle imposte non pagate ammonta a 379.460,22 euro.

La misura cautelare reale emessa mira a recuperare queste somme, interessando disponibilità finanziarie e beni mobili, tra cui 18 veicoli, trattori stradali e rimorchi riconducibili alla società e al suo rappresentante legale.

Quest’azione della Guardia di Finanza rappresenta un forte segnale nel contrasto all’evasione fiscale, sottolineando l’importanza del rispetto delle normative fiscali e della tutela delle finanze pubbliche. Continueranno a essere monitorate e perseguite eventuali altre irregolarità fiscali, con l’obiettivo di ripristinare la legalità e prevenire danni economici ulteriori.