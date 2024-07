Il giorno dopo la tragica morte di Lucia Passariello, la 27enne uccisa mentre passeggiava con le nipotine a Camposano, è segnato da dolore e domande senza risposta. Sul luogo del dramma, tra grida e pianti di parenti, amici e conoscenti, sono giunti i soccorsi, i carabinieri della compagnia di Nola, il sindaco Francesco Barbato e alcuni membri dell’amministrazione locale.

Le Parole del Sindaco

«Una tragedia inaccettabile – ha dichiarato il sindaco Francesco Barbato – è stato uno strazio vedere il corpo senza vita di quella povera giovane mamma. Non la conoscevo personalmente, ma conosco l’automobilista e sono sconcertato. È stato sempre un bravo ragazzo, attento ed educato. Prima di diventare vigile urbano a Portici, ha prestato servizio nel nostro comune per circa quattro mesi. Siamo sconvolti». Il sindaco ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dalla presidente del Consiglio comunale subito dopo il consiglio comunale. Era con il suo fidanzato infermiere e stava prestando i primi soccorsi a Lucia. «Mi sono precipitato anche io – ha detto Barbato – e ho visto quella povera ragazza, il corpo sbalzato, colpita alle spalle, una morte assurda».

Una Strada Insicura

La tragedia ha riportato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della strada dove è avvenuto l’incidente. La consigliera di minoranza e presidente della commissione anticamorra della Regione Campania, Carmela Rescigno, ha commentato: «Questa è una strada senza dissuasori e senza marciapiedi. Terreni mai espropriati per mettere in sicurezza la strada. Un uomo con la divisa, che dovrebbe far rispettare il codice della strada, guida ubriaco e uccide una giovane mamma. Si abbia almeno la decenza di posare paletta e cappellino da sceriffo e restare in silenzio».

Provvedimenti Immediati

Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, ha immediatamente attivato gli uffici comunali per prendere provvedimenti nei confronti del dipendente comunale coinvolto nell’incidente. L’automobilista, impiegato nella polizia locale con un contratto di formazione lavoro a tempo determinato, era libero dal servizio al momento dell’incidente.

Una Comunità in Lutto

La comunità di Camposano è in lutto per la perdita di Lucia Passariello. La giovane mamma, conosciuta e amata da tutti, lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi l’ha conosciuta. La sua morte solleva questioni urgenti sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità di chi dovrebbe garantire l’ordine e la sicurezza nelle nostre comunità.