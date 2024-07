Un tragico incidente si è verificato questa mattina nelle acque antistanti la spiaggia di Margherita di Savoia, nel nord della provincia di Barletta-Andria-Trani. Un ragazzino di 16 anni ha perso la vita mentre si trovava in mare con altri quattro coetanei. Tutti stranieri, i ragazzi erano arrivati in Puglia da Rionero in Vulture (Potenza) accompagnati da una cooperativa per trascorrere una giornata di svago in spiaggia.

Dinamica dell’Incidente

Le circostanze esatte di quanto accaduto sono ancora oggetto di indagine. Sembra che i cinque giovani abbiano incontrato difficoltà mentre erano in mare, forse a causa delle correnti o di un’improvvisa condizione di pericolo che ha impedito loro di tornare a riva. Le testimonianze raccolte sul posto parlano di un momento di panico e difficoltà, culminato in una tragedia.

Immediati i Soccorsi

I soccorsi sono scattati immediatamente dopo l’allarme. Il personale della ASL BAT è intervenuto via mare con le idromoto, mentre tre ambulanze sono partite da Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando, supportate dall’elisoccorso arrivato da Foggia. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le manovre di rianimazione eseguite sul sedicenne si sono rivelate inutili: il ragazzo era già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Condizioni degli Altri Ragazzi

Gli altri quattro ragazzi coinvolti nell’incidente sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Dimiccoli di Barletta. Fortunatamente, sono coscienti e le loro condizioni non destano preoccupazione. Sono stati sottoposti a controlli e osservazioni per assicurarsi che non vi siano complicazioni tardive.

Intervento della Capitaneria di Porto

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, che stanno conducendo le indagini per comprendere meglio le dinamiche dell’incidente. È necessario accertare se ci siano stati eventuali fattori esterni o condizioni del mare che abbiano potuto contribuire alla tragedia.