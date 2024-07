I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano in Campania hanno sventato un potenziale furto ai danni di un ufficio postale grazie alla scoperta di un sofisticato scavo sotterraneo. L’intervento è avvenuto in via I Maggio, nelle immediate vicinanze dell’ufficio postale, dove è individuato un tunnel nascosto sotto il livello della strada.

La Scoperta del Tunnel

La scoperta è avvenuta grazie a un’ispezione approfondita di un tombino, che ha rivelato una trave di legno posta a copertura dell’ingresso delle fogne. Gli investigatori hanno notato su una delle pareti del tunnel un piccolo foro, probabilmente un primo test di scavo. Continuando le ispezioni in un secondo tombino, situato a circa 30 metri dal primo e non lontano da un bar, i carabinieri hanno trovato un altro tunnel. Questa seconda galleria, lunga circa 20 metri e con un diametro di 90 cm, era in fase avanzata di costruzione e avrebbe condotto direttamente all’ufficio postale.

Le Misure di Sicurezza

Il tunnel è stato prontamente cementato per impedire ulteriori progressi. Le autorità locali, in collaborazione con gli operai incaricati dal comune, hanno messo in sicurezza l’area per prevenire ulteriori tentativi di scavo.

Le Indagini

Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili di questo elaborato piano di furto. L’accuratezza e la complessità del tunnel suggeriscono che i perpetratori avessero una conoscenza dettagliata della zona e delle infrastrutture sotterranee. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutte le prove disponibili, comprese le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona e le testimonianze dei residenti e dei commercianti locali.

L’Importanza della Vigilanza

Questo incidente sottolinea l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La prontezza nell’individuare attività sospette e la rapida risposta delle autorità hanno giocato un ruolo cruciale nel prevenire quello che poteva essere un ingente furto.

Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a segnalare qualsiasi attività anomala o sospetta, assicurando che ogni segnalazione verrà trattata con la massima serietà e riservatezza.