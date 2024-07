A Qualiano, nei pressi del centro commerciale “Grande Sud”, tre ladri sono stati arrestati nella notte tra venerdì e sabato, mentre tentavano di rubare una Jeep Renegade del valore medio di circa 32mila euro. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo per contrastare i furti, hanno scoperto un kit sofisticato utilizzato dai ladri per il furto d’auto.

L’Incidente

I tre ladri erano a bordo di una Peugeot 208 e si erano affiancati a una Jeep Renegade parcheggiata nel centro commerciale. Utilizzando il loro kit, sono riusciti a mettere in moto l’auto in pochi secondi. Tuttavia, l’intervento dei carabinieri è stato altrettanto veloce. Notata la Peugeot in azione sospetta, la pattuglia ha avviato un inseguimento.

L’Inseguimento e l’Arresto

L’inseguimento è durato poche centinaia di metri. I ladri, accortisi di non poter sfuggire, hanno tentato di abbandonare l’auto e fuggire a piedi, ma sono bloccati e arrestati dai carabinieri. Il kit utilizzato per il furto è stato sequestrato e includeva:

Set di telecomandi: Per aprire le auto utilizzando frequenze comuni.

Chiavistello: Per forzare le serrature, nel caso i telecomandi non funzionassero.

Connettore: Per tentare di scardinare la centralina e avviare il motore.

Dettagli del Kit

Il kit dimostra un alto livello di specializzazione e preparazione da parte dei ladri, che avevano studiato vari sistemi di sicurezza delle auto per trovare le loro vulnerabilità.

Azioni Future e Sicurezza

I carabinieri continuano le indagini per accertare se i ladri siano coinvolti in altri furti di auto nella zona. L’arresto e il sequestro del kit sono un passo importante nella lotta contro i furti d’auto e nella prevenzione di simili crimini in futuro.