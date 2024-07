Un grave incidente si è verificato lungo l’autostrada A16, nel tratto tra Benevento e Avellino est, in direzione Napoli. Due autoarticolati si sono scontrati nel territorio di Pietradefusi, causando la morte di uno degli autisti coinvolti. L’incidente ha comportato la chiusura al traffico del tratto autostradale interessato, con gravi ripercussioni sulla viabilità.

Conseguenze sul Traffico

A causa dell’incidente, si sono formate lunghe code che hanno raggiunto i cinque chilometri in direzione Napoli. Per gestire l’emergenza, è stata istituita un’uscita obbligatoria a Benevento, mentre il tratto compreso tra Benevento e Avellino est è stato temporaneamente chiuso. Successivamente, intorno alle 20:30, il tratto è stato riaperto con traffico deviato su una corsia nella carreggiata opposta. Attualmente, si registrano ancora due chilometri di coda nel tratto compreso tra Grottaminarda e Benevento, sempre in direzione Napoli.

Interventi e Ripristino della Viabilità

Le autorità hanno lavorato prontamente per gestire la situazione e ripristinare il traffico. Il transito è stato regolato su una sola corsia per garantire la sicurezza degli automobilisti e permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Le forze dell’ordine e il personale di soccorso hanno continuato a monitorare la situazione per garantire un ritorno alla normalità il più rapidamente possibile.