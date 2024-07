Questa mattina si è verificato un incidente nel porto di Pozzuoli, dove due traghetti, la Medmar Giulia e il Don Peppino, sono entrati in collisione, restando incagliati per oltre due ore. Tutto è avvenuto mentre la Medmar Giulia, in manovra per attraccare al porto flegreo provenendo dal porto di Ischia, è stata spinta contro il Don Peppino da una raffica di vento forte. Il Don Peppino era ancorato in banchina e si è trovato improvvisamente coinvolto nella collisione. L’impatto ha causato l’incaglio delle ancore di entrambe le navi, bloccandole nel porto.

Operazioni di Soccorso e Sbarco

Le operazioni per liberare i traghetti sono state complesse e hanno richiesto oltre due ore di lavoro. Durante questo tempo, circa 270 passeggeri e numerosi veicoli a bordo della Medmar Giulia sono stati bloccati. Fortunatamente, non si registrano danni né tra i passeggeri né tra gli equipaggi delle due unità navali.

Indagini e Riscontri

L’Autorità Marittima di Pozzuoli ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. I comandanti delle due navi sono stati interrogati per comprendere le circostanze esatte che hanno portato alla collisione. Le indagini mirano a stabilire se l’incidente sia stato causato esclusivamente da fattori meteorologici o se ci siano state eventuali negligenze nella manovra delle imbarcazioni.

Misure di Sicurezza

L’incidente sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza e della preparazione nelle operazioni portuali, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. Saranno esaminati anche i protocolli di sicurezza seguiti durante le manovre di attracco e le condizioni degli ancoraggi dei traghetti.