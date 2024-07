Napoli teatro di una tragica perdita domenica scorsa, quando un uomo di 36 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale coinvolgente il suo motociclo e una Range Rover. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22:00 in via Sant’Ignazio di Loyola, nella zona ospedaliera della città. Il motociclista, alla guida di un Piaggio Cruiser, è entrato in collisione frontale con una Range Rover guidata da un giovane di 21 anni proveniente da Cerignola, provincia di Foggia. L’impatto è così violento che il motociclo è rimasto incastrato sotto la parte anteriore sinistra della Range Rover, facendo sbalzare il motociclista sul manto stradale.

Intervento e Esito

Il conducente della Range Rover ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo il personale medico del 118 intervenuto sul posto ha solo potuto constatare il decesso del motociclista. Gli agenti della Unità Infortunistica Stradale della Polizia Locale sono giunti sul luogo per i rilievi tecnici, mentre un magistrato ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti e il trasferimento della salma del trentaseienne all’obitorio del Secondo Policlinico per l’esame autoptico.

Indagini in Corso

Le indagini sono ancora in corso per stabilire la dinamica esatta dell’incidente. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati per consentire agli investigatori di raccogliere prove cruciali. Il conducente della Range Rover è stato sottoposto ad accertamenti tossicologici per determinare eventuali influenze di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Appello alla Sicurezza Stradale

L’incidente ha rinnovato l’importanza della prudenza e dell’attenzione sulle strade, invitando tutti gli utenti a rispettare le regole del codice della strada per prevenire tragedie simili. Le forze dell’ordine di Napoli hanno ribadito il loro impegno per la sicurezza stradale attraverso controlli costanti e attività preventive sul territorio.

Prospettive Future

Le indagini proseguono con l’auspicio di ottenere informazioni cruciali dalla testimonianza del giovane conducente e dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Gli inquirenti stanno considerando tutte le possibilità, inclusa l’ipotesi di eccesso di velocità o distrazione al volante, per comprendere le cause esatte dell’incidente.