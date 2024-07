Le Segreterie Regionali Campania delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero di 8 ore dei macchinisti della Direzione Business Alta Velocità Campania di Trenitalia. Lo sciopero avrà luogo domenica 21 luglio, dalle 9:00 alle 17:00. Ferrovie dello Stato Italiane, in una nota, ha spiegato che durante la giornata potrebbero verificarsi ripercussioni sul traffico di alcune Frecce. Gli effetti dello sciopero, in termini di cancellazioni e ritardi, potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio ufficiale e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Servizi Garantiti e Informazioni Utili

Trenitalia ha messo a disposizione diverse risorse per informare i viaggiatori sui servizi garantiti durante lo sciopero. Le informazioni dettagliate possono essere ottenute tramite i canali digitali di Trenitalia, il personale di assistenza clienti nelle stazioni e le biglietterie. Inoltre, è disponibile il numero verde gratuito 800 89 20 21 per ulteriori chiarimenti.

I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato dei propri treni e a pianificare con attenzione gli spostamenti per evitare disagi. Le autorità competenti stanno monitorando la situazione per ridurre al minimo gli inconvenienti per i passeggeri.

Impatto Previsto e Azioni Sindacali

Lo sciopero è stato indetto per portare all’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica le problematiche e le rivendicazioni dei macchinisti della Direzione Business Alta Velocità Campania. Le organizzazioni sindacali coinvolte sottolineano la necessità di miglioramenti nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza del personale.

Questo sciopero segue una serie di azioni simili intraprese in varie regioni d’Italia, evidenziando un crescente malcontento tra i lavoratori del settore ferroviario. Le parti sociali auspicano che questa mobilitazione possa portare a un dialogo costruttivo con Trenitalia e le istituzioni per trovare soluzioni adeguate alle problematiche sollevate.

I viaggiatori e i cittadini campani restano in attesa di ulteriori aggiornamenti e sperano in una rapida risoluzione delle controversie.