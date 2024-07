Lo sciopero nazionale di quattro ore proclamato dal sindacato Orsa per domenica 7 luglio, potrebbe provocare forti disagi agli utenti della linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana: Eav chiede una maggiore presenza di forze dell’ordine. A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che fa sapere come “nella riunione di questa mattina in Prefettura a Napoli in merito ai disagi per lo sciopero nazionale del sindacato Orsa previsto domenica mattina dalle 8.20 alle 12.20, Eav ha chiesto supporto alle forze dell’ordine per evitare problemi di ordine pubblico, in particolare nelle stazioni di piazza Garibaldi e di Sorrento, dove a causa dell’elevato flusso di passeggeri ed in ipotesi di fermo della circolazione potrebbero determinarsi situazioni di tensione”.

