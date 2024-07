Nel primo pomeriggio di ieri, l’oreficeria “Le Pleiadi” di via Due Principati ad Avellino è stata teatro di un audace colpo. Tre malviventi, approfittando della chiusura pomeridiana, sono entrati nel negozio intorno alle 13:30 utilizzando chiavi bulgare per forzare la porta d’ingresso.

Il Colpo

L’operazione è stata rapida e ben orchestrata. I ladri, una volta all’interno, hanno iniziato a razziare gli oggetti in oro esposti. Tuttavia, nonostante la rapidità dell’azione, l’allarme dell’oreficeria è scattato immediatamente, allertando le forze dell’ordine.

L’Intervento della Polizia

Due pattuglie della Sezione Volanti della Questura di Avellino sono intervenute prontamente sul posto. La tempestività dell’intervento ha costretto i malviventi a fuggire in fretta, ma non prima di essere riusciti a portare via preziosi per un valore complessivo stimato di circa tremila euro.

Le Indagini

Sul luogo del crimine, gli agenti hanno eseguito rilievi dettagliati, cercando tracce che possano portare all’identificazione dei ladri. Le autorità stanno anche esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire indizi cruciali per risalire ai colpevoli.

Sicurezza e Prevenzione

Questo episodio solleva nuovamente il tema della sicurezza per i commercianti, in particolare quelli che operano nel settore dei beni di lusso come le oreficerie. L’uso di chiavi bulgare evidenzia l’abilità e l’organizzazione dei ladri, e mette in luce la necessità di misure di sicurezza sempre più avanzate e vigilanza continua.