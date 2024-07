La Festa dei Gigli, una delle celebrazioni più attese e sentite della Campania, ha richiamato una folla entusiasta di partecipanti e curiosi. Tra di loro, però, si celava Saverio Boccia, un 43enne con l’obbligo di dimora nel comune di Palma Campania, in provincia di Napoli. Nonostante le restrizioni imposte dalla misura di sorveglianza speciale, Boccia non ha resistito al richiamo della festa e si è recato a Nola per partecipare ai festeggiamenti. Questo gesto gli è costato caro: è stato arrestato dai carabinieri e ora si trova agli arresti domiciliari.

L’Evento

La Festa dei Gigli di Nola è una manifestazione folkloristica di antichissima tradizione, durante la quale imponenti strutture di legno, chiamate “gigli”, vengono portate in processione per le vie della città. Questa festa, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità, attira ogni anno migliaia di persone da tutta la regione e oltre, affascinate dalla spettacolarità e dalla devozione che animano l’evento.

La Violazione

Saverio Boccia, che a causa dei suoi precedenti penali è soggetto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora, non avrebbe dovuto lasciare Palma Campania senza autorizzazione. Tuttavia, la tentazione di partecipare alla Festa dei Gigli è stata troppo forte. Ignorando il rischio, ha attraversato il confine del suo comune per unirsi ai festeggiamenti di Nola.

L’Arresto

Tra i carabinieri incaricati della gestione dell’ordine pubblico durante la festa, c’erano anche quelli di Palma Campania. Non è passato molto tempo prima che uno di loro riconoscesse Boccia tra la folla. L’uomo è stato immediatamente fermato e, a seguito della verifica della sua violazione, è stato arrestato. Il 43enne è stato quindi trasferito agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio per la violazione degli obblighi imposti dalla misura di sorveglianza speciale.