Una serata che doveva essere di gioia e riunione familiare si è trasformata in una tragedia indicibile per due famiglie a Scampia. Margherita Della Ragione, 35 anni, e Roberto Abbruzzo, 29 anni, zia e nipote separati da soli sei anni di differenza, hanno perso la vita in un drammatico crollo che ha portato giù per tre piani l’intero nucleo familiare. Margherita e Roberto erano entrambi sposati e genitori, impegnati a costruire una vita serena per i loro figli. La serata, inizialmente, era stata un’occasione speciale per le famiglie, con sette cuginette che si erano ritrovate e avevano giocato a lungo insieme, rinforzando quei legami affettivi che solo l’infanzia sa creare. La felicità di questi momenti è stata bruscamente interrotta dal crollo del ballatoio, gettando le famiglie nel lutto e nella disperazione.

Roberto, ricordato con affetto dai conoscenti come un “lavoratore”, era sposato con Martina Russo, anche lei rimasta ferita nel crollo. La coppia aveva una bimba di due anni, presente anch’essa sul ballatoio al momento dell’incidente. La piccola, insieme alle sue cuginette, è ora ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono, dove lotta per la vita.

Margherita Della Ragione, descritta come una donna solare e piena di vita, è ricordata con commozione da chi la conosceva come una persona sempre sorridente e pronta a salutare. Il suo ruolo più caro era quello di madre delle sue bimbe, che sono finite nel vuoto con lei e adesso si trovano in gravi condizioni, anch’esse ricoverate al Santobono.

La comunità di Scampia è profondamente colpita da questa tragedia. Le testimonianze di amici e vicini parlano di due persone straordinarie, unite da un legame familiare e da una dedizione verso i propri cari che rende ancora più dolorosa la loro perdita. In un quartiere spesso dipinto con tinte fosche, la scomparsa di Margherita e Roberto mette in luce il volto umano e la forza delle famiglie che ogni giorno lottano per una vita migliore.