La comunità di Scafati è in lutto per la scomparsa della piccola Stella Prete, una bambina di soli sei anni, che ci ha lasciati domenica scorsa dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Ieri si sono tenuti i funerali, e il dolore per la perdita di Stella ha toccato profondamente il cuore di tutti.

Un’Intera Comunità in Lutto

La notizia della morte di Stella ha sconvolto la comunità dell’agro, che si è stretta intorno alla famiglia della bambina con numerosi messaggi di affetto e vicinanza. Tra questi, particolarmente toccante è stato il messaggio del dottor Alessandro Roberto Arpaia, che ha voluto condividere sui social il suo addio alla piccola Stella.

Il Messaggio del Dottor Arpaia

Il dottor Arpaia ha scritto: «Ciao Stella, ti ringrazio per i sorrisi che mi hai donato, per i messaggini che la tua cara mamma ti faceva registrare e tu mi dicevi: “Ti voglio bene dottore Arpaia”. Li custodisco come un tesoro. Ti ringrazio per avermi insegnato che tutto passa se si deve sempre sorridere. Sono rimasto impressionato dalla tua forza e accettazione senza capricci di terapie dure e difficili. Hai inconsapevolmente lottato contro l’orco più cattivo di tutte le favole. Ma non ti ha tolto mai il sorriso dalle labbra e dai tuoi occhi splendenti. Anche oggi quando sono venuto a salutarti ti ho trovata bella e serena. Come mi ha scritto la tua mamma, adesso sei in mezzo al mare, sei una sirena bellissima dalla coda verde smeraldo e i capelli lunghi e viola brillanti. Da oggi saprò a chi chiedere una visita per sanare le sofferenze della mia anima».

Un Esempio di Forza e Coraggio

Stella ha affrontato con straordinaria forza e coraggio le difficili terapie, mantenendo sempre il sorriso sulle labbra e negli occhi. La sua capacità di affrontare la malattia senza mai perdere la serenità è stata un esempio di straordinaria resilienza per tutti coloro che l’hanno conosciuta.

Ricordo e Omaggio

Il ricordo di Stella resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Le parole del dottor Arpaia sono un omaggio commovente alla dolcezza e alla forza di questa bambina straordinaria, che nonostante la giovane età, ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di chi l’ha incontrata.