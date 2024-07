Un drammatico episodio ha scosso la tranquillità della cittadina di San Valentino Torio questa mattina, quando un uomo di 37 anni ha minacciato la madre e poi ha appiccato il fuoco alla loro abitazione. L’uomo, che ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e incendio doloso, ha avvolto un lenzuolo attorno a una bombola di GPL, innescando l’incendio. L’allarme è scattato grazie a una segnalazione pervenuta al 112. Immediato l’intervento dei carabinieri della stazione locale, supportati dalla Sezione radiomobile del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Grazie alla tempestività dei militari, è stato possibile evitare conseguenze ancora più gravi.

Secondo quanto riportato dall’Arma in una nota, la lite familiare sarebbe scoppiata per “futili motivi”, un dettaglio che rende ancora più inquietante l’accaduto. Nonostante le tensioni, i carabinieri sono riusciti a fermare l’uomo e a condurlo nel carcere di Salerno, dove ora attende di essere interrogato dalle autorità giudiziarie.

Questo episodio mette in luce ancora una volta la delicata questione dei maltrattamenti in famiglia, un fenomeno purtroppo non raro che spesso culmina in atti di violenza estrema. Le forze dell’ordine invitano chiunque si trovi in situazioni simili a segnalare tempestivamente ogni forma di abuso, ricordando che esistono strutture e servizi di supporto dedicati a vittime di violenza domestica.