Momenti di tensione alla fermata dell’autobus di Centola Palinuro, dove un uomo in stato confusionale ha aggredito prima i passeggeri a bordo del mezzo e poi si è scagliato contro il conducente. L’incidente ha sollevato preoccupazione tra i presenti e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

L’Accaduto

Secondo quanto riferito dalla Filt Cgil Salerno, l’uomo ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo mentre il bus era fermo alla stazione. Dopo aver molestato i passeggeri, ha rivolto la sua furia verso l’autista, aggredendolo fisicamente. La situazione ha creato momenti di panico tra i presenti, fino all’arrivo dei carabinieri.

Intervento dei Carabinieri

Gli agenti sono intervenuti prontamente sul luogo dell’aggressione, riuscendo a riportare la calma. Hanno immobilizzato l’aggressore, garantendo la sicurezza di tutti i presenti. Fortunatamente, l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, ma il pullman ha riportato danni a seguito dell’incidente.

Reazione della Filt Cgil Salerno

La Filt Cgil Salerno ha espresso solidarietà e vicinanza all’autista aggredito, sottolineando la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure per tutti i dipendenti del settore trasporti. In un comunicato, il sindacato ha dichiarato: «La sicurezza nei trasporti e sul lavoro è un indicatore di civiltà e non può essere vista come un costo ma come una priorità».

Considerazioni sulla Sicurezza

L’incidente ha evidenziato la vulnerabilità degli operatori del trasporto pubblico e dei passeggeri in situazioni di emergenza. La Filt Cgil ha ribadito l’importanza di adottare misure preventive e di sicurezza per proteggere i lavoratori e gli utenti del servizio di trasporto pubblico, suggerendo l’implementazione di maggiori controlli e la presenza di personale di sicurezza sui mezzi.