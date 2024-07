Sabato pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio PG in servizio di controllo del territorio hanno arrestato un uomo di 33 anni di origine egiziana, con precedenti di polizia, per furto aggravato di cellulari e effetti personali a Rotonda Diaz.

La Dinamica dell’Arresto

Durante un normale servizio di pattugliamento, i poliziotti, noti come i Nibbio, sono avvicinati da un uomo e una donna che hanno indicato un individuo in fuga come il responsabile del furto dei loro telefoni cellulari e di alcuni effetti personali. La coppia era impegnata a fare il bagno quando il furto è avvenuto.

L’Intervento degli Agenti

Gli agenti sono intervenuti prontamente, bloccando il sospettato e trovandolo in possesso dei cellulari e del portafogli appena rubati alla coppia. L’uomo è identificato come un 33enne egiziano con precedenti penali e tratto in arresto per furto aggravato. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per accertare se l’uomo sia coinvolto in altri furti simili avvenuti recentemente nella zona. Questo arresto è parte di un più ampio sforzo delle autorità per contrastare i crimini contro il patrimonio, con controlli intensificati che proseguiranno nei prossimi giorni.