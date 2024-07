Un pomeriggio di ordinaria follia ha sconvolto Grumo Nevano. Un cittadino ghanese di 34 anni ha tentato di entrare con un’auto rubata nel supermercato Conad di Corso Cirillo, creando il panico tra clienti e personale.

Il Tentativo di Intrusione al Supermercato

Il caos è iniziato quando l’uomo ha cercato di entrare nel supermercato con l’auto, risultata poi rubata qualche ora prima a Frattaminore. Dopo diversi tentativi e manovre, durante i quali ha rovesciato espositori di acqua minerale e rischiato di investire alcune persone, ha abbandonato il tentativo e si è allontanato, imprecando e pronunciando frasi sconnesse e minacce.

Il Furto in Appartamento

Non pago, l’uomo ha tentato un furto in un appartamento alla periferia della città, ai confini con Sant’Arpino. I carabinieri, sulle sue tracce, hanno intercettato l’auto in viale Rimembranza. Approfittando delle impalcature per lavori di ristrutturazione, il 34enne si è arrampicato fino al terzo piano, dove ha forzato una finestra e si è introdotto in un appartamento.

L’Arresto

I militari, guidati dal comandante Gennaro d’Alesio, sono giunti rapidamente sul posto, notando l’auto rubata. Dopo aver individuato il sospetto, che nel frattempo si era barricato in casa, i carabinieri sono saliti sull’impalcatura, riuscendo a bloccarlo. La scena è stata ripresa dai telefonini di numerosi testimoni, che si erano radunati sul luogo.

Reazioni della Comunità

Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato giù tra gli applausi e i complimenti dei presenti. Nonostante qualche tentativo di aggressione da parte della folla, i militari hanno protetto l’arrestato e lo hanno trasferito in carcere con l’accusa di danneggiamento e ricettazione.