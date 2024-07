Lo sguardo spaventato e un po’ perso, il volto segnato da piccoli graffi e qualche macchiolina di sangue. Così è stato ritrovato Domenico, il bambino che tra pochi giorni compirà due anni, dopo essere scomparso per circa otto ore nelle campagne di Locorotondo, nel Barese. Le immagini del suo ritrovamento mostrano Domenico tra le braccia dei soccorritori, in un momento di grande sollievo e gioia per tutta la comunità. È stato portato immediatamente in ospedale per accertamenti, come ha riferito il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, che ha rassicurato tutti: “Ha qualche escoriazione al viso, ma per fortuna sta bene”.

La scomparsa e la mobilitazione

Quella che doveva essere una giornata come tante altre si è trasformata in un incubo per la famiglia di Domenico. Questa mattina, il piccolo stava giocando nel giardino della villetta dove vive con la mamma, il papà e i suoi tre fratelli. Poco dopo le 11, la madre si è accorta della sua assenza e ha lanciato l’allarme. Il giardino, prima vivace e colorato con giocattoli e girandole mosse dal vento caldo di luglio, si è subito tinto di preoccupazione. Il sindaco, immediatamente informato, si è unito alle ricerche, dichiarando con voce spezzata: “Non ci fermeremo fino a quando non riabbracceremo Domenico”.

Le ricerche e la collaborazione

L’intera comunità di Locorotondo, insieme a carabinieri, vigili del fuoco, militari della Marina, e numerosi volontari, si è mobilitata per trovare il bambino. Unità cinofile e cani molecolari hanno perlustrato ogni angolo della contrada, immersa nella natura aspra della Valle d’Itria. Nonostante la vastità del territorio e la presenza di boschetti e pozzi disseminati nelle campagne, nessuno ha mai perso la speranza. Anche dall’alto, l’elicottero Drago dei pompieri e i mezzi della Marina hanno dato il loro contributo, mentre i topografi analizzavano attentamente il terreno. Nel frattempo, gli investigatori hanno acquisito e analizzato le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona.

Gli appelli sui social e la speranza

La scomparsa di Domenico ha scosso profondamente la comunità. Sui social media, in tanti hanno condiviso appelli, preghiere e foto del bambino, sorridente in sella a una moto giocattolo o travestito da papero per il carnevale. La speranza di ritrovarlo sano e salvo non ha mai abbandonato nessuno. Per le strade sterrate di campagna, persone di tutte le età hanno cercato Domenico a piedi, in bicicletta o in moto, chiamando il suo nome.

E poi, finalmente, la notizia tanto attesa: Domenico è stato ritrovato. La tensione e l’angoscia si sono sciolte in un abbraccio collettivo di gioia. “Finalmente è tornato a casa”, hanno esclamato tutti, sollevati e felici.