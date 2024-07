Un cittadino straniero, al quale era rubato il suo prezioso orologio Rolex durante una precedente visita in Italia, ha potuto finalmente riavere il bene grazie all’efficace attività di contrasto ai traffici illeciti condotta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza di Napoli, in servizio presso l’aeroporto di Capodichino.

La Scoperta e il Sequestro

Nei giorni scorsi, nel corso dei consueti controlli sui passeggeri in arrivo e in partenza dall’aeroporto, le autorità hanno intercettato e sequestrato diversi beni di valore, tra cui vari orologi Rolex. Durante le verifiche, uno di questi orologi è risultato essere provento di un furto avvenuto in Italia.

L’Indagine e la Restituzione

Attraverso un’attenta attività investigativa, le autorità sono riuscite a risalire al legittimo proprietario dell’orologio. Il Rolex apparteneva a un cittadino straniero, residente all’estero, le cui generalità e provenienza non sono divulgate per motivi di privacy. Dopo aver confermato l’identità del proprietario e la legittima provenienza del bene, l’orologio è stato restituito.

La Reazione del Proprietario

Il proprietario, visibilmente commosso, ha manifestato la sua grande felicità e gratitudine nei confronti dei funzionari e dei militari. In una nota diffusa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si legge: «Il proprietario, nel complimentarsi con i funzionari, ha manifestato la grande felicità perché l’orologio rappresentava un caro ricordo di famiglia».