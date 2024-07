Molti dipendenti, in particolare nel settore scolastico, si trovano a dover restituire il Bonus da 100 euro al momento della dichiarazione dei redditi. Questo articolo spiega come evitare questa situazione, comprendendo il funzionamento di NoiPA e adottando alcune precauzioni.

Comprendere il Funzionamento di NoiPA

NoiPA, il sistema di gestione degli stipendi per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, calcola il Bonus da 100 euro in base al reddito annuo presunto. È fondamentale capire che questo calcolo viene fatto su base fiscale, non scolastica.

Differenza tra Anno Fiscale e Anno Scolastico

Un errore comune tra chi lavora nel settore scolastico è confondere l’anno scolastico con l’anno fiscale. NoiPA, a inizio di ogni anno fiscale (gennaio), simula il reddito annuo moltiplicando l’imponibile fiscale mensile per 13. Se il reddito annuo presunto supera i 15.000 euro, il bonus non viene erogato. Se è inferiore, il bonus viene erogato.

Gestione del Bonus per Supplenti

Per i supplenti con contratto a tempo determinato, NoiPA calcola il reddito annuo in relazione alla durata del contratto. Ad esempio, per uno stipendio con un imponibile fiscale di 2.000 euro mensili con scadenza a giugno, il reddito annuo presunto sarà di 13.000 euro. NoiPA non considera che il dipendente potrebbe avere un altro contratto a settembre, portando il reddito annuo sopra i 15.000 euro e quindi eliminando il bonus.

Conguaglio Fiscale

Al momento del conguaglio fiscale, NoiPA recupererà il bonus 100 euro erogato in eccesso se il reddito complessivo supera i 15.000 euro. Questo importo verrà recuperato in rate mensili fino alla scadenza del contratto.

Come Rinunciare al Bonus da 100 Euro

Per evitare di dover restituire il bonus, è possibile rinunciare preventivamente al trattamento integrativo. Ecco come fare:

Accedere a NoiPA: Entrare nella propria area riservata sul portale NoiPA.

Sezione “Stipendiali”: Navigare nella sezione dedicata agli stipendi.

Gestione Trattamento Integrativo: Cliccare su “Gestione trattamento integrativo ex art. 1 D.L. n. 3 del 5/2/2020”.

Rinuncia o Riattivazione: Scegliere l’opzione per rinunciare al trattamento integrativo (o riattivarlo se necessario).

Conoscere il funzionamento di NoiPA e distinguere tra anno fiscale e scolastico può aiutare a evitare la restituzione del Bonus da 100 euro. Per i supplenti, in particolare, è consigliabile monitorare attentamente il proprio reddito presunto e considerare la possibilità di rinunciare al bonus se si prevede un aumento del reddito nel corso dell’anno. In questo modo, si potrà evitare la spiacevole sorpresa di dover restituire somme significative durante il conguaglio fiscale.