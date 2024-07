Ieri pomeriggio, intorno alle 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta è allertata da alcuni residenti di via Franco Ferrante, nel capoluogo, a causa di fumo che fuoriusciva da un bar-ristorante. L’equipaggio, proveniente dalla sede centrale del comando, è intervenuto prontamente sul luogo. All’arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato l’attività completamente avvolta dal fumo, con fiamme visibili che avevano già danneggiato un divano e un condizionatore, minacciando di propagarsi ulteriormente all’interno del locale.

Grazie all’intervento rapido e coordinato, i pompieri sono riusciti a contenere e spegnere l’incendio, evitando che si estendesse ad altre parti del bar-ristorante e mettendo in sicurezza l’intera zona circostante. Fortunatamente, non si segnalano feriti in quanto il locale risultava chiuso al momento dell’incidente.

Le cause dell’incendio non sono ancora determinate e le indagini sono in corso per stabilire l’origine dell’evento. La pronta risposta dei Vigili del Fuoco ha svolto un ruolo cruciale nel limitare i danni e garantire la sicurezza pubblica nella zona interessata dall’accaduto.

Resta da monitorare la situazione per valutare eventuali danni strutturali al locale e per accertare le eventuali misure necessarie per il ripristino della normalità nell’area colpita dall’incendio.