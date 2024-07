A partire dal primo agosto 2024, molti pensionati Inps vedranno un aumento nei loro pagamenti pensionistici grazie ai rimborsi IRPEF e all’inclusione della quattordicesima mensilità. La quattordicesima mensilità è un bonus aggiuntivo che il governo ha approvato per alcuni pensionati, che sarà incluso nei pagamenti pensionistici di luglio, portando un aumento significativo alle pensioni di coloro che ne hanno diritto.

I rimborsi IRPEF di agosto dell’Inps riguardano i pensionati che hanno pagato tasse in eccesso nel corso del 2023. Coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi tramite il Modello 730 e hanno designato l’INPS come sostituto d’imposta riceveranno il rimborso nel mese di agosto. I tempi di erogazione variano a seconda della data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i pensionati che hanno inviato il Modello 730 entro il 31 maggio e hanno ricevuto il prospetto di liquidazione entro il 15 giugno, il rimborso arriverà ad agosto. Anche coloro che hanno inviato la dichiarazione entro il 20 giugno e hanno ricevuto il prospetto entro il 29 giugno riceveranno il rimborso in agosto.

Chi ha inviato il Modello 730 tra il 21 giugno e il 15 luglio riceverà il rimborso a settembre, mentre per le dichiarazioni inviate tra il 16 luglio e il 31 agosto il rimborso scatterà in ottobre. Per le dichiarazioni inviate entro il 30 settembre, il rimborso sarà erogato a novembre. Importi superiori a 4.000 euro potrebbero richiedere più tempo per l’erogazione, con possibili ritardi fino a due mesi. Per chi ha scelto di ricevere il pagamento direttamente dall’Agenzia delle Entrate, il rimborso sarà effettuato a dicembre 2024.

Per ottenere i rimborsi Inps di agosto, è necessario assicurarsi di aver inviato il Modello 730 aggiornato entro le scadenze previste e indicare l’INPS come sostituto d’imposta per un rimborso più rapido. Verificare la ricezione del prospetto di liquidazione è fondamentale per capire il mese in cui si riceverà il rimborso. Queste misure rappresentano un’importante opportunità per i pensionati di ottenere un supporto economico aggiuntivo, quindi è fondamentale rispettare le scadenze e seguire le procedure corrette per assicurarsi di ricevere il rimborso IRPEF nei tempi previsti.