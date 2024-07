L

a giunta regionale della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 2 luglio, con validità dalle ore 10 alle ore 22. Le previsioni meteorologiche indicano precipitazioni locali o sparse, che potrebbero assumere carattere di rovescio e temporale, con intensità moderata in alcune aree, specialmente nei settori interni della regione.

Le Previsioni

L’allerta gialla è stata diramata a causa delle condizioni atmosferiche che preannunciano:

Piogge locali o sparse.

Rovesci e temporali, anche di moderata intensità.

Maggior rischio di fenomeni intensi nelle aree interne della Campania.

Misure Precauzionali

Per garantire la sicurezza dei cittadini, la giunta regionale ha adottato una serie di misure precauzionali:

Chiusura dei parchi cittadini: Tutti i parchi pubblici saranno chiusi per l’intera durata dell’allerta, al fine di prevenire incidenti causati da cadute di rami o altri pericoli legati al maltempo.

Chiusura del pontile nord di Bagnoli: L’accesso al pontile nord di Bagnoli sarà interdetto per evitare rischi legati alle condizioni marine avverse.

Divieto di accesso alle spiagge pubbliche: Sarà vietato l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine, per prevenire possibili incidenti causati dalle condizioni meteo avverse.

Raccomandazioni alla Popolazione

Le autorità raccomandano ai cittadini di prestare massima attenzione e di seguire alcune semplici precauzioni:

Evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle zone maggiormente colpite dalle precipitazioni.

Prestare attenzione a possibili allagamenti nelle aree urbane.

Evitare di sostare sotto alberi, strutture temporanee e oggetti che potrebbero essere soggetti a cadute o spostamenti improvvisi.

Seguire costantemente gli aggiornamenti meteorologici e le indicazioni fornite dalle autorità competenti.