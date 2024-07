A Napoli, nella zona universitaria di Fuorigrotta, si è verificato un episodio di estrema violenza che ha scosso la comunità locale. Davanti all’ingresso del complesso di Monte Sant’Angelo dell’Università Federico II, un bandito con il volto occultato da un casco integrale ha compiuto una rapina a mano armata in pieno giorno. L’incidente ha visto il rapinatore armato di pistola assalire un’automobile e il suo conducente, terrorizzando gli altri presenti che sono fuggiti per evitare il peggio. Unica eccezione è stata una studentessa, testimone coraggiosa dell’evento, che ha documentato la scena su internet.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha reagito all’episodio con parole di forte condanna, equiparando la situazione a scene da Far West e mettendo in luce la gravità della situazione di sicurezza nella città. Borrelli ha sottolineato le difficoltà delle forze dell’ordine nel gestire la crescente criminalità, a fronte di limitate risorse e di un numero insufficiente di agenti sul campo.

“Altro che Far West. Forse neanche lì non si vedevano scene così violente. Un assalto in pieno giorno poi e davanti ad un’università. Qui prima o poi ci scappa il morto”, ha dichiarato Borrelli, esprimendo preoccupazione per l’escalation di violenza e criminalità che minaccia la sicurezza dei cittadini.

La comunità locale è ora in ansia e in attesa di misure concrete per contrastare il dilagare della criminalità violenta. Borrelli ha concluso le sue dichiarazioni sollecitando un intervento urgente per proteggere le vite umane e per arrestare l’ondata di criminalità che ha raggiunto livelli preoccupanti.