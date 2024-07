Un tentativo di rapina è stato sventato ieri sera grazie al coraggio e alla prontezza di una guardia giurata. L’episodio si è verificato in via Steffetta, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti rapidamente. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il proprietario di una farmacia del posto, scortato da guardie giurate mentre percorreva via Steffetta, è stato avvicinato da ignoti con volto travisato e armati di pistola. I malviventi avevano l’intenzione di rapinare l’incasso della farmacia.

La Prontezza della Guardia Giurata

Nel momento cruciale, una delle guardie giurate ha reagito prontamente, esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco in aria. Questo gesto ha messo in fuga i malviventi, che sono scappati in auto prima di poter portare a termine la rapina.

Intervento delle Forze dell’Ordine

I carabinieri, prontamente allertati, sono giunti sul luogo dell’incidente per avviare le indagini. Attualmente, stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per identificare i responsabili del tentato colpo.

Una Comunità Sotto Shock

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di Giugliano in Campania, che si sono detti allarmati per l’audacia dei criminali. Tuttavia, molti hanno espresso gratitudine e apprezzamento per l’intervento decisivo delle guardie giurate, che con la loro prontezza hanno evitato il peggio.