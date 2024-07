“Positiva l’iniziativa della Procura di Torre Annunziata che ha arrestato un molestatore colpevole di violenza sessuale. Il tutto ha avuto seguito da una segnalazione di Eav e del suo capotreno e che si è avvalsa come sempre delle telecamere presenti in numero di oltre 3000 tra stazioni e treni”. E’ quanto rende noto l’Eav dopo l’arresto di un uomo che, lo scorso giugno, ha molestato un gruppo di ragazzine a bordo di un treno Eav sulla linea NAPOLI-Poggiomarino.

“Occorre severità per questo tipo di reati come per le aggressioni al personale, l’ultima delle quali proprio ieri – si legge in una nota – a fronte della richiesta di un biglietto il passeggero sprovvisto ha dato un pugno in faccia al controllore che è ricoverato in ospedale. E contro chi commette reati di abusi sessuali o di violenza personale sono da prendere provvedimenti continuamente anche di natura amministrativa, come il daspo che impedisce di andare allo stadio ai violenti. Ai violenti dovrebbe essere vietato l’accesso ai mezzi del trasporto pubblico locale. La Direzione di Eav condanna ogni tipo di violenza o di tentativo di violenza che abbia sfondo sessuale o di discriminazione sessuale”.