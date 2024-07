Un grave incidente si è verificato a Calvizzano, dove una donna di 30 anni ha investito un ragazzino di 12 anni per poi fuggire senza prestare soccorso. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio verso le 16:30 in viale dell’Indipendenza.

Dinamica dell’Incidente

La 30enne, alla guida di una Smart, ha travolto il giovane, successivamente trasferito in ospedale. Il ragazzo ha riportato la frattura di tibia e perone, con una prognosi di 35 giorni.

Indagini e Identificazione

Le indagini dei carabinieri della stazione locale, basate sulla raccolta delle testimonianze e sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di rintracciare e identificare la donna responsabile dell’incidente. La donna è denunciata per omissione di soccorso.

Conseguenze e Provvedimenti

La Smart guidata dalla 30enne è stata sequestrata, e la donna è stata sottoposta ad accertamenti sanitari per verificare la presenza di alcol e droghe nel sangue al momento dell’incidente.

Questo incidente sottolinea l’importanza di rispettare le norme stradali e di prestare immediato soccorso in caso di incidente. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza stradale e la giustizia per le vittime degli incidenti.