Un drammatico episodio di maltrattamento animale ha scosso la comunità di Battipaglia, in provincia di Salerno. Quattro cuccioli di volpino sono morti dopo essere stati lasciati per ore sotto il sole cocente su un terrazzo, rinchiusi in una cassetta di plastica senza alcun riparo. La tragica vicenda è stata documentata in un video che ha suscitato indignazione e rabbia.

Il Video della Vergogna

Il video, che mostra la disperazione della madre dei cuccioli, è arrivato nelle mani della Sezione Lndc di Salerno. Le immagini mostrano la cagnolina che entra ed esce incessantemente dalla cassetta di plastica, cercando rifugio in un angolo ombreggiato del terrazzo, ma tornando continuamente dai suoi piccoli, i cui lamenti sono chiaramente udibili. La cagnolina guarda verso la finestra che dà sul terrazzo, sperando che qualcuno la apra per poter portare in salvo i suoi cuccioli.

L’Intervento delle Autorità

Allertati dalla Lndc, la Polizia municipale e il personale della Asl sono intervenuti sul posto nel giro di poche ore. Purtroppo, al loro arrivo, hanno potuto solo constatare la morte dei quattro cuccioli. Gli agenti hanno immediatamente ordinato che la madre fosse portata all’interno dell’abitazione, lontana dal sole e dalle condizioni letali in cui si trovava.

Le Parole di Piera Rosati

Piera Rosati, presidente della Lndc Animal Protection, ha espresso il suo sdegno per quanto accaduto: “Il video è terribile ed è stata dura guardare quelle scene e sentire i guaiti di quei poveri cagnolini sofferenti sotto il sole, senza poter fare nulla all’istante. Ringrazio la municipale e la Asl per essere intervenuti tempestivamente, anche se purtroppo non c’era già più nulla da fare per i piccoli”.

La Denuncia e le Richieste

La Lndc ha sporto denuncia contro i responsabili del maltrattamento. Rosati ha sottolineato la gravità dell’accaduto e ha chiesto alle forze dell’ordine di verificare le condizioni di salute e di detenzione della madre dei cuccioli e di altri animali in possesso dei proprietari: “Non sappiamo per quanto tempo abbiano dovuto soffrire in quel modo, ma l’unica cosa certa è che si tratta di un caso gravissimo che non può essere tollerato. Chiediamo che le forze dell’ordine verifichino le condizioni di salute e di detenzione della cagnolina e degli altri cani in possesso di queste persone, perché è più che lecito dubitare che abbiano a cuore il benessere dei loro animali”.