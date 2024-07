Secondo i primi accertamenti, l’auto su cui viaggiavano i quattro ragazzi si è scontrata frontalmente con altre due vetture che provenivano dal senso opposto di marcia. L’impatto è stato così violento che la vettura dei giovani ha terminato la sua corsa contro un muro in cemento, senza lasciare scampo agli occupanti.

Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti tre equipaggi della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, affiancati da una squadra dei vigili del fuoco di Grottaminarda e dal personale medico del 118. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per i quattro giovani non c’è stato nulla da fare.

Bilal Boussadra: Una Promessa dello Sport

Tra le vittime dell’incidente c’è anche il giovane pugile Bilal Boussadra, di 19 anni, figlio di genitori marocchini residenti in Irpinia. Bilal, al compimento del suo 18° compleanno, era diventato cittadino italiano. Lo scorso ottobre, il giovane atleta aveva conquistato il titolo di campione italiano nella sua categoria, Youth 6,35, durante un match disputato a Copertino, in provincia di Lecce. Nonostante la vittoria, quel momento fu macchiato da insulti razzisti provenienti dal team del suo avversario, un episodio che aveva colpito profondamente il giovane e la sua famiglia.

Indagini in Corso

Le salme dei ragazzi sono state trasportate presso l’obitorio dell’ospedale “San Pio” di Benevento e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. In seguito all’incidente, sono stati sequestrati gli smartphone dei giovani e le tre vetture coinvolte per ulteriori accertamenti.

Le indagini, affidate al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano, stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e di accertare eventuali responsabilità. Si stanno valutando tutte le ipotesi, inclusa quella di una possibile distrazione alla guida o di un guasto meccanico.

Il Dolore della Comunità

La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia. I quattro giovani erano molto conosciuti e benvoluti, e la loro scomparsa lascia un vuoto incolmabile nelle vite di amici e familiari. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia delle vittime, mentre la cittadinanza si stringe attorno ai loro cari in un abbraccio collettivo di solidarietà e sostegno.

Prevenzione e Sicurezza Stradale

Questo incidente riaccende i riflettori sull’importanza della sicurezza stradale, specialmente tra i giovani. È fondamentale continuare a sensibilizzare sull’uso responsabile dei mezzi di trasporto e sull’attenzione costante durante la guida, per prevenire tragedie simili in futuro.