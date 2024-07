L’INPS ha recentemente comunicato l’esito dell’attività istruttoria delle domande per il Bonus Psicologo 2024, finanziato con i fondi stanziati per l’anno 2023 stilando la graduatoria per un incentivo molto attesa. Questo contributo è destinato a sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, offrendo un aiuto concreto a coloro che necessitano di supporto psicologico.

Come sono selezionati i beneficiari

I beneficiari del Bonus Psicologo sono stati individuati tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso. In caso di parità di valore ISEE, l’ordine cronologico di presentazione delle domande ha determinato la priorità.

Come verificare se si è tra i beneficiari

Per sapere se si è tra i beneficiari dell’atteso Bonus Psicologo, è possibile accedere al portale dell’INPS e cercare “bonus psicologo” nel campo di ricerca testuale per scoprire la graduatoria. Selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”, gli utenti potranno accedere alla pagina dedicata dove sono disponibili:

La scheda informativa della misura.

I tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa.

Il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”).

Per accedere al servizio è necessaria l’autenticazione tramite identità digitale, come SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta autenticati, i richiedenti possono visionare l’esito della loro domanda e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Tempistiche per l’utilizzo del contributo

I beneficiari hanno 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente messaggio per usufruire del contributo e sostenere le sessioni di psicoterapia, sfruttando l’atteso Bonus come da graduatoria. È importante rispettare questo termine per non perdere il diritto al beneficio.

Il Bonus Psicologo rappresenta un’importante iniziativa per sostenere la salute mentale dei cittadini italiani, fornendo un aiuto concreto per affrontare i costi delle sedute di psicoterapia. Gli interessati sono invitati a verificare l’esito della propria domanda tramite il portale INPS e, in caso di esito positivo, a utilizzare il contributo entro il termine previsto.