Operazione rapida e decisa quella che ha portato alla denuncia di due uomini residenti in provincia di Napoli, fermati dalla Polizia nei pressi del centro commerciale Buonvento poco prima della mezzanotte. I due sospetti, a bordo di una Fiat Idea, sono stati trovati in possesso di strumenti utilizzati per lo scasso, portando le forze dell’ordine a procedere con una denuncia per possesso di strumenti atti allo scasso e a proporre per entrambi il foglio di via obbligatorio.

L’Intervento della Volante

La Volante della Polizia di Benevento ha intercettato l’auto sospetta durante un normale pattugliamento nella zona. All’interno del veicolo si trovavano due uomini, di cui uno, un 54enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che era stato precedentemente allontanato da Benevento, è stato invitato a scendere dall’auto per un controllo più approfondito.

Il Ritrovamento degli Strumenti di Scasso

Durante l’ispezione, il 54enne ha tentato di nascondere sotto l’auto un borsello contenente attrezzi utilizzati solitamente per furti di autovetture. Nel borsello sono stati trovati:

Una centralina per auto a doppio ingresso.

Un meccanismo artigianale per forzare serrature.

Un pezzo di tubo in metallo.

Una torcia.

Alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti, i due uomini non hanno saputo fornire motivazioni plausibili per il possesso di tali strumenti.

Le Conseguenze Legali

Vista la situazione e gli oggetti rinvenuti, la Polizia ha proceduto alla denuncia dei due individui per possesso di strumenti atti allo scasso. Inoltre, data la recidiva e i precedenti del 54enne, è stato proposto il foglio di via obbligatorio per entrambi, misura che vieta loro il ritorno a Benevento per un periodo di tempo determinato.

Precedenti e Preoccupazioni

Questo intervento mette in evidenza la necessità di una vigilanza continua e attiva, specialmente in zone sensibili come i centri commerciali, spesso bersagli di malintenzionati. L’operazione dimostra anche l’efficacia delle pattuglie di controllo nel prevenire crimini contro il patrimonio, proteggendo i beni dei cittadini.