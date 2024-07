Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14:30, un tragico incidente è avvenuto sul Monte Tifata, in provincia di Caserta. Un uomo di 34 anni, residente a San Prisco, è precipitato per circa 20 metri in un burrone mentre era in escursione con la sua compagna. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora da chiarire, ma sembra che il giovane abbia inciampato, perdendo il controllo e ruzzolando fino a fermarsi grazie agli arbusti circostanti. La compagna, sotto shock, ha chiesto aiuto ad amici che hanno prontamente allertato il 118.

L’elicottero dell’Elisoccorso 118 di Napoli è intervenuto sul posto insieme al personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Il ferito è stato stabilizzato e imbarellato prima di essere recuperato con il verricello e trasportato d’urgenza all’Ospedale Cardarelli per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 e la Polizia di Stato per i rilievi.

Incidente a Bomerano

Nel medesimo pomeriggio, intorno alle 16:50, un secondo incidente ha coinvolto due escursionisti inglesi nei pressi di Bomerano, mentre scendevano verso Praiano. I due avevano perso l’orientamento e uno di loro è scivolato, riportando lievi ferite. Trovandosi in una zona impervia e avendo esaurito le riserve d’acqua, entrambi hanno accusato un malore, probabilmente dovuto al caldo e alla stanchezza.

I due escursionisti hanno contattato direttamente il CNSAS per chiedere aiuto. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stata inviata sul posto, supportata anche dall’elicottero 118 di Salerno. Dopo aver individuato i due escursionisti nella vegetazione, è stata sbarcata un’equipe tecnico-sanitaria per valutare le loro condizioni. Successivamente, entrambi sono stati recuperati con il verricello e trasferiti all’Ospedale Ruggi di Salerno per ricevere le cure necessarie.