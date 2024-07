Un turista di 23 anni di origine ceca ha subito una frattura alla caviglia dopo essere precipitato da una montagna nella serata di oggi. L’incidente è avvenuto lungo il sentiero CAI 309, nella costiera amalfitana, mentre il giovane esplorava il percorso in solitaria.

La Dinamica dell’Incidente

Il giovane, mentre tentava di ritrovare il sentiero dopo aver perso l’orientamento, è scivolato e precipitato in una zona impervia, procurandosi un grave trauma all’arto inferiore. Impossibilitato a muoversi, il turista ha contattato il 112, il numero nazionale dell’emergenza.

Operazioni di Soccorso

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato allertato e, dopo aver localizzato il turista grazie alla geolocalizzazione fornita dalla chiamata, ha attivato l’elicottero 118 – Salerno. Sul posto sono intervenuti sia il team dell’elisoccorso che una squadra di supporto via terra.

L’elicottero ha sbarcato un tecnico del CNSAS, che ha messo in sicurezza il ferito utilizzando tecniche di corda. La squadra medica ha poi stabilizzato l’escursionista, imbarellandolo e preparandolo per il recupero. Grazie all’utilizzo del verricello dell’elicottero, il 23enne è stato sollevato dal terreno e trasportato in sicurezza.

Trasferimento e Cure

Il giovane è stato trasferito all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno per ricevere le necessarie cure mediche e per ulteriori accertamenti sul trauma subito.

L’intervento tempestivo dell’elicottero e delle squadre di soccorso ha permesso di evitare ulteriori complicazioni per il turista ceco, che ora è sotto la cura dei medici. Questo incidente sottolinea l’importanza della preparazione e della sicurezza durante le escursioni in montagna, e l’efficacia dei servizi di soccorso in situazioni di emergenza.