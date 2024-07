Un grave incidente ha scosso l’aeroporto di Reggio Calabria oggi, quando un elicottero dei Vigili del Fuoco ha preso fuoco durante la fase di decollo. L’incidente ha coinvolto un velivolo Erickson, noto per la sua affidabilità e impiego in operazioni antincendio. Fortunatamente, i due piloti a bordo sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati trasportati in ospedale, dove sono stati dichiarati fuori pericolo.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli stessi Vigili del Fuoco, l’incidente è avvenuto poco prima che l’elicottero prendesse quota. Un probabile guasto al motore ha provocato l’emissione di fiamme, avvisando tempestivamente i piloti del pericolo. Grazie alla loro prontezza, i due sono riusciti a evacuare il mezzo mentre i rotori erano ancora in moto. Subito dopo, l’elicottero si è ribaltato e ha preso fuoco, risultando completamente distrutto.

Indagine in Corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente. Saranno esaminati i resti dell’elicottero e verranno raccolte testimonianze per comprendere se il guasto sia stato dovuto a un problema tecnico, a un errore umano o a un’altra causa ancora da identificare.

Dichiarazioni Ufficiali

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha espresso solidarietà e vicinanza ai due piloti coinvolti. «Auguri di pronta guarigione ai due piloti dei Vigili del Fuoco rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente, verificatosi nei pressi dell’aeroporto di Reggio Calabria, che ha interessato l’elicottero con il quale stavano operando per fronteggiare i roghi che in queste ore divampano purtroppo in Calabria, così come in altre Regioni d’Italia», ha dichiarato Occhiuto in una nota.

Il presidente ha inoltre voluto ringraziare tutti gli operatori che, con grande determinazione e professionalità, si stanno adoperando per difendere l’ambiente e contrastare il fenomeno degli incendi. «Voglio ringraziare ancora una volta tutti gli operatori che si stanno prodigando con grande determinazione e professionalità, rischiando talvolta anche la propria vita, per difendere l’ambiente e contrastare il fenomeno degli incendi».