Un’importante esercitazione di addestramento ha avuto luogo presso l’area di Autostrade in A1, sul viadotto Fosso Ponticelli al chilometro 705 nel comune di Teano. L’evento ha visto la partecipazione dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano e del personale specializzato in tecniche speleo-alpino-fluviali (Saf). L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la società Autostrade e il comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta, mirava a perfezionare le tecniche di salvataggio e a utilizzare al meglio le nuove attrezzature disponibili.

Scopi dell’Esercitazione

L’esercitazione aveva diversi obiettivi chiave:

Affinare le Tecniche di Salvataggio: Migliorare le abilità dei vigili del fuoco nelle operazioni di soccorso in ambienti impervi e difficilmente raggiungibili.

Formazione del Personale Autostrade: Educare il personale di Autostrade sulle tecniche di primo intervento in caso di incidente nei cantieri.

Test delle Nuove Attrezzature: Valutare l’efficacia delle attrezzature di ultima generazione introdotte per le operazioni di soccorso.

Nuove Attrezzature Testate

Durante l’esercitazione, è stata messa alla prova una nuova barella innovativa, dotata di guscio con fori esagonali per il drenaggio di acqua e sabbia. Questa barella, estremamente leggera e smontabile in due parti, ha una portata di 300 chilogrammi, rendendola particolarmente adatta per le operazioni di soccorso in condizioni difficili.

Supervisione e Risultati

L’esercitazione si è svolta sotto la supervisione del comandante provinciale Paolo Massimi. La simulazione ha permesso di valutare l’efficacia delle procedure di salvataggio e delle nuove attrezzature, confermando la preparazione e la competenza dei vigili del fuoco e del personale autostradale coinvolto. Questo tipo di addestramento è essenziale per garantire interventi tempestivi e sicuri in caso di emergenze reali, migliorando la collaborazione tra diverse unità operative e ottimizzando l’uso delle risorse disponibili.