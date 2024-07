La notte scorsa, un evento imprevisto ma a lieto fine ha coinvolto un vigile del fuoco del comando di Pescara, dimostrando ancora una volta l’importanza dell’addestramento e un pizzico di fortuna. La squadra è intervenuta in via Tavo per spegnere un incendio sviluppatosi in un palazzo abbandonato, spesso rifugio di senzatetto o utilizzato dai tossicodipendenti.

L’intervento

Il rogo è divampato nei locali del terzo piano per cause ancora da accertare. Non appena giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Durante un momento particolarmente difficile, il caposquadra, un esperto vigile del fuoco di cinquantun anni, è scivolato nella fossa destinata all’ascensore, precipitando per tre piani, circa nove metri.

L’importanza dell’Addestramento e un Pizzico di Fortuna

La lunga esperienza e l’addestramento hanno permesso al caposquadra di gestire la caduta, ma è stata la fortuna a fare il resto: i cumuli di rifiuti abbandonati al piano terra hanno attutito l’impatto, evitando conseguenze tragiche. Immediatamente soccorso dai colleghi e dai medici del 118, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Le Condizioni del Vigile del Fuoco

Il vigile del fuoco è ora in buone condizioni, anche se trattenuto per osservazione. La sua famiglia è stata al suo fianco fin da subito, insieme ai colleghi che hanno mantenuto un presidio costante all’ospedale. Durante la mattinata, il prefetto Flavio Ferdani ha fatto visita all’eroico vigile per sincerarsi personalmente delle sue condizioni e augurargli una pronta guarigione.