Due uomini sono stati arrestati in relazione a una rapina avvenuta lo scorso anno a Pompei, presso un istituto bancario. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli e del commissariato di polizia di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere, emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

I Dettagli della Rapina

L’incidente si è verificato il 25 agosto 2023, quando i due indagati, con volto travisato, hanno aggredito un diciottenne all’interno della banca. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i rapinatori hanno sottratto con violenza la somma di 2.000 euro in contanti dalle mani della vittima.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Le indagini condotte dalla squadra mobile e dal commissariato di Pompei hanno portato all’identificazione dei sospettati e alla loro successiva arresto. I due uomini sono ora detenuti presso il carcere di Poggioreale, in attesa di ulteriori sviluppi legali.

La Procura e la Legge

Il gip di Torre Annunziata ha accettato la richiesta della Procura oplontina per l’emissione dell’ordinanza di custodia in carcere, sottolineando la gravità dei reati commessi e il rischio di reiterazione degli stessi. I due sono accusati di rapina aggravata e dovranno affrontare il processo per rispondere delle loro azioni.