Un atto di coraggio ha visto protagonista Carlo Alvino, un agente della Polizia di Stato di 34 anni, che ha salvato una ragazza di 18 anni dal rischio imminente di annegamento nel Naviglio della Martesana. L’incidente si è verificato mentre Alvino, appena rientrato dal turno di lavoro presso l’ufficio immigrazione, viaggiava in auto con la sua fidanzata. Il salvataggio è iniziato quando Alvino ha notato un gruppo di persone radunate vicino al canale e ha subito capito la gravità della situazione. Senza esitazione, si è fermato, ha individuato la giovane in difficoltà nelle acque del Naviglio e si è immediatamente tuffato per soccorrerla. Grazie alla sua prontezza d’azione e al suo addestramento, è riuscito a raggiungere la ragazza e a portarla in salvo prima che la situazione potesse peggiorare.

La tempestività e il coraggio dimostrati dall’agente Alvino hanno evitato una potenziale tragedia, guadagnandogli il riconoscimento come eroe locale. L’episodio ha sottolineato l’importanza del pronto intervento e della preparazione degli agenti di polizia, anche al di fuori dell’orario di servizio ufficiale.

Le autorità locali e la comunità hanno elogiato l’atto di Alvino come esempio di dedizione al dovere e di umanità, riaffermando il valore del servizio pubblico nel salvaguardare la sicurezza e il benessere dei cittadini. La ragazza è successivamente assistita e ha ricevuto le cure necessarie, mentre Alvino ha continuato il suo impegno quotidiano nella protezione e nell’assistenza alla comunità.