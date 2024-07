Ha costretto un gruppo di ragazzine a subìre atti sessuali su un treno della linea Circumvesuviana Napoli-Poggiomarino. Prima ha chiesto l’elemosina, poi ha iniziato a molestarle. E’ accaduto lo scorso 18 giugno e ieri pomeriggio i militari della stazione carabinieri di Poggiomarino hanno arrestato l’uomo di cui al momento non sono rese note le generalità. Le indagini condotte dai militari e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo. Secondo quanto emerso, l’indagato dopo essersi seduto di fronte ad una minorenne e averle chiesto l’elemosina, ha iniziato le molestie. La ragazzina è scappata dalle sue amiche e l’uomo le ha raggiunte e le ha costrette a subìre gli atti sessuali contro la loro volontà.

Un evento deplorevole a cui con la forza delle ragazzine ed il supporto delle telecamere Eav si è riusciti a risalire al presunto colpevole. L’uomo, infatti, non si è fermato neppure davanti al diniego e, anzi, ha finito per molestare non sono l’adolescente vittima del suo tentativo ma anche tutto il gruppo di amiche.