La nuova Linea 6 della metropolitana di Napoli, inaugurata al pubblico martedì 17 luglio, ha subito il secondo arresto del servizio in soli quattro giorni. Dopo oltre 20 anni di lavori, la linea che collega la stazione Municipio con il quartiere Fuorigrotta, passando per il lungomare e il quartiere Chiaia, sembra aver iniziato il suo percorso con non pochi problemi tecnici.

I Problemi Tecnici e lo Sciopero

L’Azienda Napoletana Mobilità (Anm) ha dovuto informare gli utenti ieri mattina della temporanea sospensione del servizio. Giovedì, il servizio era stato già interrotto a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, mentre ieri è stato un guasto tecnico a bloccare nuovamente la circolazione dei treni.

Vetustà dei Treni e Guasti Tecnici

Il problema di ieri è stato causato dalla vetustà dei treni. Come già accaduto mercoledì scorso, un convoglio si è fermato poco prima delle 12 all’altezza della fermata di San Pasquale, una delle nuove stazioni-museo. Il treno si è guastato e non è stato possibile rimuoverlo fino alle 14:30. Secondo fonti Anm, il blocco potrebbe essere stato causato dal viaggio del convoglio a pieno carico di passeggeri, il che ha messo sotto sforzo il mezzo.

Intervento dei Tecnici e Reazioni degli Utenti

I tecnici sono intervenuti immediatamente per ripristinare il servizio, riuscendo a completare il lavoro prima delle 15:30, orario di chiusura della linea. Anm ha comunicato la situazione alla clientela con un post sui social, scusandosi per il disagio. Le reazioni degli utenti sono state divise tra chi comprende la necessità di un periodo di rodaggio e chi invece critica duramente i disservizi.

Numeri e Interesse Turistico

Nonostante i problemi, i numeri del primo giorno di servizio sono stati incoraggianti: mercoledì scorso, circa duemila persone hanno utilizzato la linea. Molti utenti, tra cui turisti e napoletani, hanno approfittato dell’apertura per visitare le nuove stazioni-museo, attratti dal design firmato da architetti di fama mondiale, piuttosto che per utilizzare il servizio di trasporto.

Prospettive Future

In attesa di entrare a pieno regime a settembre con l’introduzione di nuovi treni, il servizio attualmente funziona fino alle 15:30. Le prossime settimane saranno cruciali per valutare l’efficacia delle misure adottate e per assicurare un funzionamento stabile e affidabile della Linea 6, fondamentale per migliorare la mobilità urbana a Napoli.