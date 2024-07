Un 59enne residente a Torrioni è arrestato dai carabinieri dopo che è scoperto a nascondere pistole clandestine e munizioni in un vecchio utensile da artigiano celato in un materasso del divano letto. L’operazione è condotta con successo dalla Stazione di Montefusco, che ha rinvenuto le armi e il munizionamento accuratamente occultati all’interno di un doppio fondo dell’utensile. L’intervento dei carabinieri è avvenuto d’intesa con la Procura della Repubblica di Benevento, che ha autorizzato il sequestro delle armi. Le pistole, trovate cariche e pronte all’uso, rappresentavano un serio rischio per la sicurezza pubblica.

Il 59enne, già noto alle forze dell’ordine, è tratto in arresto e successivamente associato alla casa circondariale sannita. L’operazione si è rivelata un successo nella lotta al traffico illecito di armi e testimonia l’impegno continuo delle autorità nel garantire la sicurezza della comunità.

La scoperta delle pistole clandestine e del loro sequestro sottolinea l’importanza della vigilanza costante e delle azioni preventive per contrastare la criminalità e proteggere i cittadini.

Il caso rimane sotto l’attenzione delle autorità giudiziarie mentre proseguono le indagini per comprendere il contesto e le eventuali connessioni del 59enne nel traffico illegale di armi.