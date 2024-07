Cittadini sul piede di guerra a Nola, Striano e Poggiomarino dopo le piogge di ieri che hanno creato non pochi disagi paralizzando letteralmente la viabilità e al contempo recando anche danni ad alcune abitazioni dove l’acqua è arrivata fin dentro, oltre a distruggere le strade. Un susseguirsi di lamentele e immagini in tempo reale che hanno spopolato sui social mettendo in evidenza criticità che devono essere affrontate, consentendo così ai residenti di non dover temere, ad ogni pioggia, di restare intrappolati in casa.

Quello degli allagamenti è purtroppo una delle piaghe cruccio delle amministrazioni Vesuviane che si ritrovano accomunate nel dover pianificare lavori mirati ad eliminare, o quantomeno arginare, uno dei problemi che non conosce stagioni. Una delle prime è stata Palma Campania che negli anni ha dovuto lavorare affinché il problema allagamenti fosse mitigato e di fatto così è successo, registrando durante la passata stagione invernale e fino ad oggi, una considerevole diminuzione degli allagamenti e conseguenti disagi alla cittadinanza.