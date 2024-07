Un tragico evento ha scosso la comunità di Boscotrecase e dintorni. Piero Cirillo, un ragazzo di 16 anni ospite di una casa famiglia a Terzigno, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente in mare. La tragedia si è consumata ieri mattina, durante una giornata di svago trascorsa sulla spiaggia libera di via Litoranea a Torre del Greco.

Una giornata di spensieratezza

Piero, insieme a una tutor e ad altri ragazzi della casa famiglia, aveva deciso di trascorrere una giornata al mare per allontanarsi dai problemi quotidiani e godersi qualche ora di spensieratezza. La casa famiglia di Terzigno, dove Piero viveva, gli era stata affidata a causa di un ambiente familiare non adatto. In quella comunità, Piero aveva trovato amicizia e serenità, elementi fondamentali per il suo benessere.

L’incidente

Quella che doveva essere una giornata di divertimento si è trasformata in un incubo. Piero e un amico si sono avventurati verso una scogliera per fare qualche tuffo. Sotto l’occhio vigile della tutor, i due ragazzi si sono tuffati in acqua, ridendo e giocando. Improvvisamente, Piero ha accusato un malore mentre era in acqua.

I soccorsi

L’allarme è stato immediato. L’amico di Piero ha richiamato l’attenzione della tutor e di un bagnino del vicino Lido La Perla. Nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione durati quasi mezz’ora, per il giovane Piero non c’è stato nulla da fare. I paramedici del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo, probabilmente causato da un annegamento seguito al malore.

L’indagine

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze della morte di Piero. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione e della compagnia di Torre del Greco. Sono stati ascoltati i testimoni e sono stati eseguiti i primi rilievi. La causa precisa del decesso verrà stabilita dall’autopsia, con la salma che rimane a disposizione della magistratura.

Il cordoglio

La comunità scolastica dell’Isis De Medici di Ottaviano, dove Piero studiava, è profondamente colpita dalla sua scomparsa. Il dirigente scolastico ha espresso il proprio dolore in un messaggio toccante:

“Carissimo Piero,

la comunità scolastica dell’Isis Luigi de’ Medici di Ottaviano che ti ha accolto tra i suoi banchi, ora è sconvolta dalla dolorosa notizia della tua dipartita.

Un destino crudele ha segnato la tua vita e ti ha strappato prematuramente ad essa.

Possa il Signore accoglierti tra le sue braccia e donarti l’amore che tanto desideravi.

Ciao Piero,

il tuo dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, insieme ai tuoi compagni di classe e a tutti gli alunni della tua scuola, non ti dimenticheranno.

Fai buon viaggio”